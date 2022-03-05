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Монастырский о прослушивании разговоров оккупантов: российские военные эмоционально разбиты и истощены

Киев • УНН

 • 231961 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Нацполиция иногда прослушивает разговоры оккупантов, которые берут украинские карточки, и находятся на востоке государства. Российские военные разбиты эмоционально, истощены. Об этом во время телемарафона отметил глава МВД Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

"Нацполиция иногда прослушивает разговоры оккупантов, которые берут украинские карточки, и находятся на востоке государства. И там постоянно проходит информация о том, что они разбиты эмоционально, истощены. Они знают, что из каждого окна происходит стрельба. Они спят по два-три часа в сутки. Потому что им не дают спать украинцы, которые просто с охотничьими винтовками выходят и стреляют их ночью. Они испуганы", - сказал министр.

Добавим

Кроме того, по словам Монастырского, оккупанты переживают за свои средства, которые они заработают в России и не смогут получить.

"С каждым днем нашего противостояния по всей стране наш дух растет. Дух российских солдат абсолютно разрушается и плавится", - добавил министр.

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