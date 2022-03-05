Монастырский о прослушивании разговоров оккупантов: российские военные эмоционально разбиты и истощены

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"Нацполиция иногда прослушивает разговоры оккупантов, которые берут украинские карточки, и находятся на востоке государства. И там постоянно проходит информация о том, что они разбиты эмоционально, истощены. Они знают, что из каждого окна происходит стрельба. Они спят по два-три часа в сутки. Потому что им не дают спать украинцы, которые просто с охотничьими винтовками выходят и стреляют их ночью. Они испуганы", - сказал министр.

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Кроме того, по словам Монастырского, оккупанты переживают за свои средства, которые они заработают в России и не смогут получить.

"С каждым днем нашего противостояния по всей стране наш дух растет. Дух российских солдат абсолютно разрушается и плавится", - добавил министр.

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