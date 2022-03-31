Российские военные отпустили похищенного городского голову Сновска - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Городского голову Сновска Александра Медведева, которого российские военные похитили 25 марта, отпустили домой. Об этом Суспильному сообщил председатель Корюковской РВА Иван Ващенко, передает УНН.
Детали
По словам Ващенко, сейчас еще три человека со Сновщины находятся в плену у русских.
Напомним
25 марта военные РФ похитили из Сновской громады 7 человек. Среди них были председатель городского совета Александр Медведев и местный бизнесмен и бывший депутат облсовета Григорий Божок. 28 марта Божка и еще троих мужчин вернули домой. А 29 марта россияне похитили старосту села Новые Боровичи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала войны оккупанты похитили в Украине 24 должностных лица