Российские военные отпустили похищенного городского голову Сновска - СМИ

Детали

По словам Ващенко, сейчас еще три человека со Сновщины находятся в плену у русских.

Напомним

25 марта военные РФ похитили из Сновской громады 7 человек. Среди них были председатель городского совета Александр Медведев и местный бизнесмен и бывший депутат облсовета Григорий Божок. 28 марта Божка и еще троих мужчин вернули домой. А 29 марта россияне похитили старосту села Новые Боровичи.

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