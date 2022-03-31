Російські військові відпустили викраденого міського голову Сновська - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міського голову Сновська Олександра Медведьова, якого російські військові викрали 25 березня, відпустили додому. Про це Суспільному повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко, передає УНН.
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За словами Ващенка, наразі ще три людини зі Сновщини перебувають у полоні в росіян.
Нагадаємо
25 березня військові рф викрали зі Сновської громади 7 людей. Серед них були голова міської ради Олександр Медведьов та місцевий бізнесмен і колишній депутат облради Григорій Божок. 28 березня Божка і ще трьох чоловіків повернули додому. А 29 березня росіяни викрали старосту села Нові Боровичі.
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