Российские военные перекидывались в Крым с 20 февраля 2014 года - Порошенко

"Я лично видел военнослужащих в форме - это были военнослужащие вооруженных сил РФ как из состава Черноморского флота, так и из регулярных сил, которые были переброшены в эти дни, начиная с 20 февраля на территорию Украины в АР Крым через соответствующие аэропорты и порты без согласия украинского государства, без соответствующих процедур. Что может квалифицироваться как агрессия и незаконная аннексия суверенной и независимой территории Украины. Это то, что я в Симферополе и Крыму видел собственными глазами", - рассказал президент.

Глава государства добавил, что работники аэропорта рассказали ему, что "в воздушном пространстве находятся самолеты без познавательных знаков, которые перебрасывают силы".

"Это мне сообщили ночью, когда я вернулся в аэропорт для вылета", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично просил в 2014 году исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова отправить его в Крым для урегулирования ситуации.