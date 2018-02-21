Російські військові перекидувались в Крим з 20 лютого 2014 року – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Починаючи з 20 лютого на територію України в АР Крим через відповідні аеропорти і порти без згоди української держави, без відповідних процедур перекидалися військовослужбовці РФ. Про це під час засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Я особисто бачив військовослужбовців в формі — це були військовослужбовці збройних сил РФ як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого на територію України в АР Крим через відповідні аеропорти і порти без згоди української держави, без відповідних процедур. Що може кваліфікуватися як агресія і незаконна анексія суверенної і незалежної території України. Це те, що я в Сімферополі і Криму бачив на власні очі”, — розповів Президент.
Голова держави додав, що працівники аеропорту розповіли йому, що “в повітряному просторі знаходяться літаки без пізнавальних знаків, які перекидають сили”.
“Це мені повідомили в ночі, коли я повернувся в аеропорт для виліту”, — резюмував П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що особисто просив у 2014 році виконуючого обов’язки глави держави Олександра Турчинова відрядити його до Криму для врегулювання ситуації.