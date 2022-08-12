российские военные последние недели учились руководить иранскими БПЛА - Госдеп США

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"Мы можем подтвердить, что в последние несколько недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА", - сказал Пател во время телефонного брифинга.

По его словам, Соединенные Штаты будут "решительно применять" санкции за торговлю оружием как к россии, так и к Ирану.

"Мы продолжим использовать все доступные инструменты, включая санкции, но не ограничиваясь ими, для предотвращения, сдерживания и ликвидации сети закупок, поставляющей материалы и технологии, связанные с БПЛА, в Иран", - добавил он.

Что было ранее

12 июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины.

Впоследствии Белый дом обнародовал информацию, что российские чиновники как минимум дважды посетили Иран для осмотра БПЛА.

Госдеп США заявил, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если страна будет поставлять россии беспилотники.