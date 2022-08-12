російські військові останні тижні вчилися керувати іранськими БПЛА - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Протягом останніх тижнів російські військові проходили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотників. Про це повідомив перший заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише УНН.
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"Ми можемо підтвердити, що протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу БПЛА", - сказав Пател під час телефонного брифінгу.
За його словами, Сполучені Штати будуть "рішуче застосовувати" санкції за торгівлю зброєю як до росії, так і до Ірану.
"Ми продовжимо використовувати всі доступні інструменти, включаючи санкції, але не обмежуючись ними, для запобігання, стримування та ліквідації мережі закупівель, яка постачає матеріали та технології, пов'язані з БПЛА, до Ірану", - додав він.
Що було раніше
12 липня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України.
Згодом Білий дім оприлюднив інформацію, що російські чиновники як мінімум двічі відвідали Іран для огляду БПЛА.
Держдеп США заявив, що Вашингтон введе санкції проти Ірану, якщо країна постачатиме росії безпілотники.