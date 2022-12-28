Российские военные обстреляли Купянск, есть раненная - ОВА

Цитата



"Больше всего страдает Купянское направление. В городе Купянск и пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены частные дома. Также под вражеским огнем были населены пункты Харьковского и Чугуевского районов", - написал он в Telegram.



Детали



По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Изюмском районе 23-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию. За минувшие сутки обезврежены еще 103 взрывоопасных предмета.

Дополнение

Российские оккупанты за 27 декабря обстреляли три района Харьковской области. Также под вражеским огнем оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.