Російські військові обстріляли Куп'янськ, є поранена - ОВА

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"Найбільше потерпає Куп’янський напрямок. У місті Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів", - написав він в Telegram.



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За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Вона знаходиться у лікарні у важкому стані.

Окрім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

Доповнення

Російські окупанти за 27 грудня обстріляли три райони Харківської області. Також під ворожим вогнем опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів.