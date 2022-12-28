Російські військові обстріляли Куп'янськ, є поранена - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Окупаційні війська рф продовжують інтенсивно обстрілювати Куп’янський напрямок на Харківщині. За попередньої інформації, одна людина у Куп'янську отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Найбільше потерпає Куп’янський напрямок. У місті Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів", - написав він в Telegram.
Деталі
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Вона знаходиться у лікарні у важкому стані.
Окрім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.
Доповнення
Російські окупанти за 27 грудня обстріляли три райони Харківської області. Також під ворожим вогнем опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів.