Российские военные компании вербуют населения Донбасса для участия в боевых действиях в Сирии - разведка

"Российские частные военные компании активизировали агитационные мероприятия по вербовке населения временно оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях на территории Сирии.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим боевой опыт и хотя бы базовую подготовку по одной из военных учетных специальностей.

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Несмотря на обещания российских вербовщиков относительно стабильного социального пакета и высокого финансового обеспечения, желающих пополнить ряды этих частных войск компаний оказалось немного.

Информация о значительных потерях среди российских наемников в Сирии в феврале этого года побуждает отказываться от предложений этих агентств, в том числе и так называемых ветеранов Донбасса и военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.