Российские военные компании вербуют населения Донбасса для участия в боевых действиях в Сирии - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские частные военные компании вербуют населения оккупированных территории Донбассе для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель Министерство обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Российские частные военные компании активизировали агитационные мероприятия по вербовке населения временно оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях на территории Сирии.
Предпочтение отдается кандидатам, имеющим боевой опыт и хотя бы базовую подготовку по одной из военных учетных специальностей.
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Несмотря на обещания российских вербовщиков относительно стабильного социального пакета и высокого финансового обеспечения, желающих пополнить ряды этих частных войск компаний оказалось немного.
Информация о значительных потерях среди российских наемников в Сирии в феврале этого года побуждает отказываться от предложений этих агентств, в том числе и так называемых ветеранов Донбасса и военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.