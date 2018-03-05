Російські військові компанії вербують населення Донбасу для участі у бойових діях в Сирії – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські приватні військові компанії вербують населення окупованих території Донбасі для участі в бойових діях в Сирії. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерство оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Російські приватні військові компанії активізували агітаційні заходи з вербування населення тимчасово окупованого Донбасу для участі у бойових діях на території Сирії.
Перевага надається кандидатам, які мають бойовий досвід та хоча б базову підготовку за однією з військових облікових спеціальностей.
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Незважаючи на обіцянки російських вербувальників щодо стабільного соціального пакету та високого фінансового забезпечення, бажаючих поповнити ряди цих приватних військ компаній виявилось небагато.
Інформація про значні втрати серед російських найманців у Сирії у лютому цього року спонукає відмовлятися від пропозицій цих агентств, у тому числі і так званих ветеранів Донбасу та військовослужбовців російсько-окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.