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Российские войска находятся в 50 км от украинской границы – CNN

Российские войска находятся в 50 км от украинской границы – CNN

Киев • УНН

 • 28851 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Официальные западные лица сообщили, что Россия продолжает наращивать войска вокруг Украины. Сейчас часть военных сил находится в 50 км от украинской границы, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как отметили, Россия сохраняет основные силы на границе с Украиной и военную мощь для вторжения.

По информации официальных западных лиц, из 14 боевых групп, которые, как сообщали, направлялись к границе, значительное количество уже прибыло на места.

Также сообщили о прибытии еще трех судов в Крым и военной техники с вертолетами на юго-западе России, что в 25 км от границы с Украиной.

Добавим

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Как пишет Politico, Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не расстраивать китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, по данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину именно во время Игр.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высокая", но дверь для дипломатического решения остаются открытыми.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада по "гарантиям безопасности" учета трех основных требований, в частности нерасширения НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

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