Российские тюремщики заявляют, что у Гриба не выявили признаков избиения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Федеральной службе России по исполнению наказаний заявляют, что у гражданина Украины Павла Гриба, о жестоком избиении которого в российском СИЗО заявил его отец, травм не обнаружили. Он не обращался с заявлениями об избиении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам российских тюремщиков, когда Гриба привезли в СИЗО, "в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не обнаружено".
"Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение он получает в полном объеме, согласно имеющимся у него заболеваниям. С жалобами и заявлениями о непредоставлении или ненадлежащим оказанием медицинской помощи не обращался", - добавили в ведомстве.
Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи. Об этом написал на своей странице отец Павла Игорь Гриб.
Напомним, ранее суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря.