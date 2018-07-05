Российские тюремщики заявляют, что у Гриба не выявили признаков избиения

По словам российских тюремщиков, когда Гриба привезли в СИЗО, "в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не обнаружено".

"Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение он получает в полном объеме, согласно имеющимся у него заболеваниям. С жалобами и заявлениями о непредоставлении или ненадлежащим оказанием медицинской помощи не обращался", - добавили в ведомстве.



Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи. Об этом написал на своей странице отец Павла Игорь Гриб.



Напомним, ранее суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря.