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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85422 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112445 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133358 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140215 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177032 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155465 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142633 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Российские тюремщики заявляют, что у Гриба не выявили признаков избиения

Российские тюремщики заявляют, что у Гриба не выявили признаков избиения

Киев  •  УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Федеральной службе России по исполнению наказаний заявляют, что у гражданина Украины Павла Гриба, о жестоком избиении которого в российском СИЗО заявил его отец, травм не обнаружили. Он не обращался с заявлениями об избиении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам российских тюремщиков, когда Гриба привезли в СИЗО, "в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не обнаружено".

"Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение он получает в полном объеме, согласно имеющимся у него заболеваниям. С жалобами и заявлениями о непредоставлении или ненадлежащим оказанием медицинской помощи не обращался", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи. Об этом написал на своей странице отец Павла Игорь Гриб.

Напомним, ранее суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря.

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