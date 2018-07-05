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Російські тюремники заявляють, що у Гриба не виявили ознак побиття

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У Федеральній службі Росії з виконання покарань заявляють, що у громадянина України Павла Гриба, про жорстоке побиття якого в російському СІЗО заявив його батько, травм не виявили. Він не звертався з заявами про побиття. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами російських тюремників, коли Гриба привезли в СІЗО, "в ході огляду медичним працівником установи саден, гематом, порізів, інших ознак, що свідчать про застосування до обвинуваченого Гриба фізичної сили, не виявлено".

"Стан здоров’я обвинуваченого задовільний. Медикаментозне лікування він отримує в повному обсязі, згідно з наявними у нього захворюваннями. Зі скаргами і заявами про ненадання або неналежне надання медичної допомоги не звертався", – додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі. Про це написав на своїй сторінці батько Павла Ігор Гриб.

Нагадаємо, раніше суд у Росії залишив українського політв’язня Павла Гриба під вартою до 20 грудня.

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