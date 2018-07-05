Російські тюремники заявляють, що у Гриба не виявили ознак побиття

За словами російських тюремників, коли Гриба привезли в СІЗО, "в ході огляду медичним працівником установи саден, гематом, порізів, інших ознак, що свідчать про застосування до обвинуваченого Гриба фізичної сили, не виявлено".

"Стан здоров’я обвинуваченого задовільний. Медикаментозне лікування він отримує в повному обсязі, згідно з наявними у нього захворюваннями. Зі скаргами і заявами про ненадання або неналежне надання медичної допомоги не звертався", – додали у відомстві.



Як повідомляв УНН, під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі. Про це написав на своїй сторінці батько Павла Ігор Гриб.



Нагадаємо, раніше суд у Росії залишив українського політв’язня Павла Гриба під вартою до 20 грудня.