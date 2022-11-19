Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Херсонской области

Цитата

"Случилось это в Белозёрке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек", сообщил чиновник.

Он добавил, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка авто наехало на мину: 1 человек погиб, 1 – травмирован.

Добавим

В Херсоне правоохранители обнаружили "логово" и полный список оккупантов и коллаборантов.