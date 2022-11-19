Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Херсонской области россияне обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба. Об этом сообщает заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, информирует УНН.
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"Случилось это в Белозёрке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек", сообщил чиновник.
Он добавил, что вчера на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка авто наехало на мину: 1 человек погиб, 1 – травмирован.
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В Херсоне правоохранители обнаружили "логово" и полный список оккупантов и коллаборантов.