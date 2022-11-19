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Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер: у Херсоні виявили "лігво" та повний список окупантів і колаборантів

Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер: у Херсоні виявили "лігво" та повний список окупантів і колаборантів

Київ • УНН

 • 637728 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Херсоні правоохоронці виявили "лігво" та повний список окупантів і колаборантів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

У ДБР зазначають, що їх співробітники знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у «поліції рашистів».

Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів.

Позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі: «Дукалис, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано».

До речі останній «Вано» – це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими рф, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів. За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з двоглавою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку рф.

Короткострокова вигода у вигляді посад та грамот від співпраці з ворогом перетворюється для всіх зрадників на ганебне і тривале ув’язнення, додали у ДБР.

Готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111) усім фігурантам.

Санкції статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

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