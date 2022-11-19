Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер: в Херсоне обнаружили "логово" и полный список оккупантов и коллаборантов

Детали

У ГБР отмечают, что их сотрудники нашли полный перечень предателей, несших службу в «полиции рашистов».

Правоохранители, перешедшие на сторону врага, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили в офисе неопровержимые доказательства своей государственной измены. Выявлен «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантами-полицейскими.

Позывные заслуживают отдельного внимания. Предатели избрали себе такие: «Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано».

Кстати последний «Вано» – это бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области, которому уже заочно уведомлено о подозрении в государственной измене. Известно, что он лично, совместно с представителями оккупационных властей и военными рф, участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов. За стремление к службе он получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления. Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска россии.

Краткосрочная выгода в виде должностей и грамот от сотрудничества с врагом превращается для всех предателей в позорное и длительное заключение, добавили в ГБР.

Готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111) всем фигурантам.

Санкции статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

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