Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Херсонській області росіяни обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Про це інформує заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в Telegram, інформує УНН.
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"Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", повідомив чиновник.
Він додав, що вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну: 1 особа загинула, 1 - травмована.
Додамо
У Херсоні правоохоронці виявили "лігво" та повний список окупантів і колаборантів.