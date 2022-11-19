Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба на Херсонщині

Цитата

"Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", повідомив чиновник.

Він додав, що вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну: 1 особа загинула, 1 - травмована.

Додамо

У Херсоні правоохоронці виявили "лігво" та повний список окупантів і колаборантів.