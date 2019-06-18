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Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем

Киев • УНН

 • 15157 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские бомбардировщики Су-27 перехватили американские бомбардировщики B-52H над Черным и Балтийским морями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профильное издание The Aviationist.

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем

"Американские бомбардировщики B-52H были перехвачены российскими бомбардировщиками Су-27 над Черным и Балтийским морями", - сообщает портал.

Так, 17 июня три бомбардировщика B-52 Stratofortress, принадлежащие 5-му бомбардировочному крылу, были задействованы в полетах туда и обратно с авиабазы Minot Air Force Base в Майноте в американской штате Северная Дакота в Европу.

Один из бомбардировщиков ВС США Hodor 53, как сообщается, был перехвачен российскими ВВС в международном воздушном пространстве над Балтийским морем (скорее всего, недалеко от Калининградской области, где базируются Су-27 для выполнения задач быстрого реагирования).

Два других, Hodor 51 и 52, как указано, были перехвачены в международном воздушном пространстве над Черным морем российским самолетом, поднятым с базы в оккупированном Крыму.

Ранее в США заявили об "опасном перехвате" Су-35 американского самолета.

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