Російські Су-27 перехопили американські бомбардувальники над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські бомбардувальники Су-27 перехопили американські бомбардувальники B-52H над Чорним і Балтійським морями. Про це УНН повідомляє з посиланням на профільне видання The Aviationist.
"Американські бомбардувальники B-52H були перехоплені російськими бомбардувальниками Су-27 над Чорним і Балтійським морями", - повідомляє портал.
Так, 17 червня три бомбардувальники B-52 Stratofortress, що належать 5-му бомбардувальному крилу, були задіяні в польотах туди і назад з авіабази Minot Air Force Base в Майноті в американській штаті Північна Дакота в Європу.
Один з бомбардувальників ВС США Hodor 53, як повідомляється, був перехоплений російськими ВПС в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем (швидше за все, недалеко від Калінінградської області, де базуються Су-27 для виконання завдань швидкого реагування).
Два інших, Hodor 51 і 52, як зазначено, були перехоплені в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російським літаком, піднятим з бази в окупованому Криму.
Раніше в США заявили про "небезпечне перехоплення" Су-35 американського літака.