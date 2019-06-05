У США заявили про "небезпечне перехоплення" Су-35 американського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російський винищувач Су-35 провів небезпечне перехоплення американського літака-розвідника P-8A Poseidon над Середземним морем. Це стверджується в поширеній у вівторок заяві прес-служби шостого флоту ВМС США, зазначає УНН.
“4 червня 2019 року літак США P-8A Poseidon, що здійснював політ в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем, був перехоплений три рази російським Су-35 протягом 175 хвилин. Перша і третя взаємодія були розцінені як безпечні. Друга взаємодія було визначена як небезпечна , оскільки Су-35 пролетів на великій швидкості безпосередньо перед літаком, що виконував завдання, що поставило під загрозу пілотів і членів екіпажу”, — заявила прес-служба.
“Екіпаж P-8A повідомив про турбулентний вплив супутніх струменів повітря (вихрових слідів) після другої взаємодії. Тривалість перехоплення становила приблизно 28 хвилин”, — зазначають американські військові.
“Хоча російський літак діяв в міжнародному повітряному просторі, ця взаємодія була безвідповідальною. Ми очікуємо поведінки відповідно до міжнародних стандартів для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів”, — йдеться в заяві.
“Небезпечні дії підвищують ризик прорахунків і потенційного зіткнення в повітрі”, — заявляє прес-служба. “Літак США діяв відповідно до міжнародного права і не провокував ці дії з боку росіян”, — також стверджує шостий флот.
Як повідомляв УНН, американський літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем біля окупованого Криму.