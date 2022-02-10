Российские спецслужбы заказали украинских "титушек" для провокаций в РФ - СБУ

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“СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. Такие действия страна-агрессор могла использовать как очередную причину для оправдания дальнейшего давления на Украину”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить наше государство.

“Они завербовали трех жителей Киевской области, которые являются выходцами из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни”, — информирует СБУ.

Отмечается, что злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по 4 тыс. долл. каждому.

“Кураторы заверили “титушек", что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания. Службы безопасности Украины предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области”, — говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 года акты вандализма над памятником С. Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

"Кроме того, один из задержанных создал так называемое “силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание принять участие в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители сработали на опережение и не допустили реализации такого плана”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, по результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии заграничных паспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Дополнение

В Киеве разоблачили вражеского агента, который готовил теракт в столице. Его завербовали представители белорусских государственных структур.

К слову

За прошлый год Служба Безопасности Украины задержала 24 агентов российских спецслужб, которые готовили диверсии.