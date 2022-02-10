Готував теракт у Києві: СБУ повідомила про затримання агента, якого завербували білоруські держструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Києві викрили ворожого агента, який готував теракт у столиці. Його завербували представники білоруських державних структур. Про це повідомили у СБУ, передає УНН.
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"СБУ продовжує комплексні заходи щодо нейтралізації загроз підривної діяльності проти державної безпеки України. У ході спецоперації викрито ворожого агента, який готував вчинення теракту у Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій", — ідеться в повідомленні.
Деталі
СБУ встановила, що зловмисник залякував представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього він залишав написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань у Києві та повідомляв про "мінування".
Українська спецслужба також викрила, що чоловік причетний до організації несанкціонованих “мітингів” поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.
За попередніми даними, метою ворожого агента було розхитати внутрішньо-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати її перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь.
Крім того, зловмисник збирав інформацію про українських військовослужбовців з прикордонних районів.
За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп месенджера Telegram. Для зв’язку з "кураторами" чоловік використовував заборонені російські електронні поштові сервіси.
За проведення підривної діяльності агент із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.
Також з'ясували, що для здійснення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 258 (терористичний акт).
Нагадаємо
За минулий рік Служба Безпеки України затримала 24 агентів російських спецслужб, які готували диверсії.