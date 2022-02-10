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Готовил теракт в Киеве: СБУ сообщила о задержании агента, которого завербовали белорусские госструктуры

Готовил теракт в Киеве: СБУ сообщила о задержании агента, которого завербовали белорусские госструктуры

Киев • УНН

 • 25258 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Киеве разоблачили вражеского агента, который готовил теракт в столице. Его завербовали представители белорусских государственных структур. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Цитата

"СБУ продолжает комплексные меры по нейтрализации угроз подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В ходе спецоперации разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур. Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций", — говорится в сообщении.

Детали

СБУ установила, что злоумышленник запугивал представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого он оставлял надписи с угрозами и провокациями возле их домов в Киеве и сообщал о "минировании".

Украинская спецслужба также раскрыла, что мужчина причастен к организации несанкционированных “митингов” вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

По предварительным данным, целью вражеского агента было расшатать внутренне-политическую ситуацию в Украине и дискредитировать ее перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал информацию об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с "кураторами" мужчина использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.

За проведение подрывной деятельности агент из-за границы получал деньги на свою банковскую карточку.

Также выяснили, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 111 (государственная измена);

- ст. 258 (террористический акт).

Напомним

За прошлый год Служба Безопасности Украины задержала 24 агента российских спецслужб, которые готовили диверсии.

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