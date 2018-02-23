Российские спецслужбы планировали подрывы в двух румынских школах на Буковине - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. С целью дестабилизации ситуации в отдельных регионах Украины российские спецслужбы планировали подрывы в румынских школах в Черновицкой области. Об этом во время брифинга сказал заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Представитель российских спецслужб Пономарев планировал организовать еще более дерзкую провокацию на Буковине. Нами установлено перечисление денег для подрыва двух румынских школ. Эту провокацию удалось предотвратить", - сказал В.Кононенко, отметив, что исполнители этого преступления до места его проведения не уехали.
Напомним, в СБУ отметили, что неоднократно предлагали запретить в Украине Россотрудничество.
Как сообщал УНН, 18 февраля в центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка", а затем атаковали здание Россотрудничества. В полиции сообщили, что из-за повреждения зданий в центре Киева во время акции проводится доследственная проверка.