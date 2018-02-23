Російські спецслужби планували підриви у двох румунських школах на Буковині - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. З метою дестабілізації ситуації в окремих регіонах України російські спецслужби планували здійснити підриви у румунських школах в Чернівецькій області. Про це під час брифінгу сказав заступник голови Служб безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Представник російських спецслужб Пономарьов планував організувати ще більш зухвалу провокацію на Буковині. Нами встановлено перерахування грошей для підриву двох румунських шкіл. Цю провокацію вдалося попередити", - сказав В.Кононенко, зауваживши, що виконавці цього злочину до місця його проведення не виїхали.
Нагадаємо, у СБУ зазначили, що неодноразово пропонували заборонити в Україні Росспівробітництво.
Як повідомляв УНН, 18 лютого у центрі Києва пройшла акція націоналістів, під час якої активісти потрощили шибки у відділені "Сбербанку", а потім атакували будівлю Росспівробітництва. У поліції повідомили, що через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції проводиться дослідча перевірка.