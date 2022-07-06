"Российские силы заблокировали возможность для людей знать правду": Зеленский о закрытии на временно оккупированных территориях доступа к соцсетям

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"На юге нашей страны, в оккупированных районах, был закрыт доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем и о нашем потенциале, который мы постепенно увеличиваем", – отметил он.

Президент подчеркнул, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области.

"Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами, – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас наиболее жестокое противостояние, возле Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковщину. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное", - сказал Зеленский.

Контекст

На захваченной решистами территории Херсонской области отключили социальную сеть Instagram и видеохостинг YouTube.