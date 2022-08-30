Российские пропагандисты заявили, что укрспецслужбы распространяют на территории россии наркотики

Детали

1. Несмотря на сообщение МО рф о том, что «украинские военные совершили наступление в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях», пропагандистские СМИ поспешили заявить, что «наступление на Херсон – это информационно- психологическая операция Киева». Это дезинформация!

2. Российские СМИ сообщили, что члены Совета безопасности российской федерации заявили: «украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и организовывали распространение наркотиков на территории россии». Это фейк!

3. Представитель МИД рф г. Захарова заявила: «россия ожидает, что выводы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишены политической окраски, а заявления Запада о том, что Россию пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, является ложью и извращением фактов». Это дезинформация!

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