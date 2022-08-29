Росія хоче приписати Україні «звання» країни-терироста: ЦПД зібрав добірку фейків, які поширює роспропаганда

Деталі

ЦПД інформує про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:

1. Україна - терористична держава

2. «Азов» - злочинці і терористи

3. Атомний шантаж

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

1. Останнім часом росію дедалі частіше називають державою - спонсором тероризму. Через це рф хоче перекласти таке звання на Україну. Своїх терористів рф називає миротворцями, а українські війська росія називає ВФУ (военное формирование Украины).

2. Російські злочинці планують провести незаконне судилище над захисниками Маріуполя, серед яких велика кількість «азовців». В якості інформаційної підготовки будь-які акти спротиву на окупованій території України, а також всередині рф подаються як терористичні акти з чіткою «азовською лінією».

3. ЗМІ рф продовжують свій «атомний шантаж», зокрема посилюються маніпулятивні дії, спрямовані на мирне населення Енергодара, а також катування працівників ЗАЕС для надання «правильних» даних інспекторам МАГАТЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ЦПД при РНБО спростували фейки про підвищення цін на комунальні послуги.