Росія хоче приписати Україні «звання» країни-терироста: ЦПД зібрав добірку фейків, які поширює роспропаганда
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом тижня, передає УНН.
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ЦПД інформує про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:
1. Україна - терористична держава
2. «Азов» - злочинці і терористи
3. Атомний шантаж
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
1. Останнім часом росію дедалі частіше називають державою - спонсором тероризму. Через це рф хоче перекласти таке звання на Україну. Своїх терористів рф називає миротворцями, а українські війська росія називає ВФУ (военное формирование Украины).
2. Російські злочинці планують провести незаконне судилище над захисниками Маріуполя, серед яких велика кількість «азовців». В якості інформаційної підготовки будь-які акти спротиву на окупованій території України, а також всередині рф подаються як терористичні акти з чіткою «азовською лінією».
3. ЗМІ рф продовжують свій «атомний шантаж», зокрема посилюються маніпулятивні дії, спрямовані на мирне населення Енергодара, а також катування працівників ЗАЕС для надання «правильних» даних інспекторам МАГАТЕ.
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