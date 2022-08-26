В ЦПД при РНБО спростували фейки про підвищення цін на комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки про підвищення цін на комунальні послуги, передає УНН.
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Фейк: "восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі!"
Пояснення: Президент України В.Зеленський підписав Закон №2479-IX від 29.07.2022р., яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
Фейк: "так, цей мораторій діє лише до кінця року, а потім "заплатите" за всі місяці!"
Пояснення: Законом запроваджено мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та забороняється підвищення тарифів для населення.
Фейк: "а про постачання газу забули! Зараз все в "платіжку" включать"
Пояснення: окрім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу.
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