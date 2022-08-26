В ЦПД при СНБО опровергли фейки о повышении цен на коммунальные услуги

Детали

Фейк: "осенью для населения повысятся тарифы на тепло вдвое!"

Объяснение: Президент Украины В.Зеленский подписал Закон №2479-IX от 29.07.2022г., которым предусмотрено установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Фейк: "да, этот мораторий действует только до конца года, а затем "заплатите" за все месяцы!"

Объяснение: Законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и шесть месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения.

Фейк: "а о поставках газа забыли! Сейчас все в "платежку" включат"

Объяснение: кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа.

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