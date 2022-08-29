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Россия хочет приписать Украине «звания» страны-террироста: ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых роспропагандой

Киев • УНН

 • 106526 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение недели, передает УНН.

Россия хочет приписать Украине «звания» страны-террироста: ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых роспропагандой

Детали

ЦПИ информирует об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на этой неделе:

1. Украина – террористическое государство

2. «Азов» – преступники и террористы

3. Атомный шантаж

Как роспропаганда освещала эти темы:

1. В последнее время Россию все чаще называют государством – спонсором терроризма. Поэтому Россия хочет перевести такое звание на Украину. Своих террористов Россия называет миротворцами, а украинские войска россия называет ВФУ (военное формирование Украины).

2. Российские преступники планируют провести незаконное судилище над защитниками Мариуполя, среди которых большое количество «азовцев». В качестве информационной подготовки любые акты сопротивления на оккупированной территории Украины, а также внутри России подаются как террористические акты с четкой «азовской линией».

3. СМИ РФ продолжают свой «атомный шантаж», в том числе усиливаются манипулятивные действия, направленные на мирное население Энергодара, а также пытки работников ЗАЭС для предоставления «правильных» данных инспекторам МАГАТЭ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦПИ при СНБО опровергли фейки о повышении цен на коммунальные услуги.

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