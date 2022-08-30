Російські пропагандисти заявили, що укрспецслужби розповсюджують на території росії наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом попереднього дня, передає УНН.
Деталі
1. Попри повідомлення МО рф про те, що «українські військові здійснили наступ в Миколаївській та Херсонській областях на трьох напрямках», пропагандистські ЗМІ поспішили заявити, що «наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва». Це дезінформація!
2. Російські ЗМІ повідомили, що члени Ради безпеки російської федерації заявили: «українські спецслужби підбирали наркоторгівців та організовували розповсюдження наркотиків на території росії». Це фейк!
3. Речниця МЗС рф м. захарова заявила: «росія чекає, що висновки місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС будуть професійними та позбавленими політичного забарвлення, а заяви Заходу про те, що росію довелося вмовляти про візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, є неправдою та перекручуванням фактів». Це дезінформація!
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