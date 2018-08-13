Российские пограничники заявили, что украинка ехала в Крым с пистолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские пограничники заявили, что на административной границе материковой Украины и аннексированного Россией Крыма изъяли оружие у гражданки Украины, которая прибыла на полуостров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"После проверки документов ... владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, во время которого под водительским сиденьем пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибра 9 мм", - сообщили в российском ведомстве.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Армянск".
"Наличие в автомобиле запрещенных к провозу ... предметов женщина объяснила тем, что это оружие принадлежит ее отцу, которое он возил с собой в целях самообороны", - отметили в ведомстве.
Пограничники изъяли оружие и боеприпасы для проведения экспертизы.
Напомним, украинец пытался вывезти в оккупированный Крым 200 тысяч российских рублей.