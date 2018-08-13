Российские пограничники заявили, что украинка ехала в Крым с пистолетом

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 3222 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 13124 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 22964 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 51542 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 50806 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31650 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59056 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105495 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161697 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145466 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 44351 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 37007 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 40015 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38320 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14030 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 4980 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 39422 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 51542 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 50806 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161697 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14809 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19007 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20801 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22855 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25570 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Российские пограничники заявили, что украинка ехала в Крым с пистолетом

Киев • УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские пограничники заявили, что на административной границе материковой Украины и аннексированного Россией Крыма изъяли оружие у гражданки Украины, которая прибыла на полуостров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Российские пограничники заявили, что украинка ехала в Крым с пистолетом

"После проверки документов ... владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, во время которого под водительским сиденьем пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибра 9 мм", - сообщили в российском ведомстве.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Армянск".

"Наличие в автомобиле запрещенных к провозу ... предметов женщина объяснила тем, что это оружие принадлежит ее отцу, которое он возил с собой в целях самообороны", - отметили в ведомстве.

Пограничники изъяли оружие и боеприпасы для проведения экспертизы.

Напомним, украинец пытался вывезти в оккупированный Крым 200 тысяч российских рублей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79