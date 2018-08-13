Російські прикордонники заявили, що українка їхала до Криму з пістолетом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російські прикордонники заявили, що на адміністративній межі материкової України і анексованого Росією Криму вилучили зброю у громадянки України, яка прибула на півострів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Після перевірки документів ... власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, під час якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм", - повідомили у російському відомстві.
Інцидент стався у пункті пропуску "Армянськ".
"Наявність в автомобілі заборонених до провезення ... предметів жінка пояснила тим, що ця зброя належить її батькові, яку він возив з собою в цілях самооборони", - відзначили у відомстві.
Прикордонники вилучили зброю та боєприпаси для проведення експертизи.
Нагадаємо, українець намагався вивезти до окупованого Криму 200 тисяч російських рублів.