Российские оккупанты нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 млрд грн

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"Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривен", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эта сумма состоит из стоимости таких поврежденных объектов:



зданий и оборудований, которые рашисты обстреляли во время штурма ЗАЭС, корпус учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;



рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), который обстреляли во время прохода колонны захватчиков рядом;



оборудования Атомремонтсервис (АРС), которое во время захвата было на территории ЗАЭС.



Напомним

Российские оккупанты роют окопы возле Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра — вблизи Запорожской атомной электростанции.