Российские оккупанты нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты обстрелами нанесли Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ущерб на 18,3 млрд грн. Об этом сообщаетУННсо ссылкой на Энергоатом.
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"Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривен", — говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, эта сумма состоит из стоимости таких поврежденных объектов:
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- зданий и оборудований, которые рашисты обстреляли во время штурма ЗАЭС, корпус учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;
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- рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), который обстреляли во время прохода колонны захватчиков рядом;
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- оборудования Атомремонтсервис (АРС), которое во время захвата было на территории ЗАЭС.
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Напомним
Российские оккупанты роют окопы возле Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра — вблизи Запорожской атомной электростанции.