Окупанти риють окопи біля Енергодару та встановлюють "Гради" вздовж Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Поруч з Енергодаром біля села Новоукраїнка, в бік Іванівки, рашисти риють траншеї та окопи. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Енергоатому в Telegram.
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"Вірогідно хочуть закріпитися на позиціях, адже добре розуміють, що ніхто їм не подарує найбільшу в Європі атомну електростанцію, а також не покине напризволяще жителів міста-супутника АЕС, які мужньо тримаються в окупації" - йдеться в повідомленні.
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Також є інформація, що окупанти біля Новоукраїнки встановлюють системи залпового вогню "Град" вздовж берегу Дніпра - це відбувається в безпосередній близькості до Запорізької атомної електростанції.
Додамо
Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень.