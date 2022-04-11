Оккупанты роют окопы возле Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль Днепра

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"Вероятно хотят закрепиться на позициях, ведь хорошо понимают, что никто им не подарит самую большую в Европе атомную электростанцию, а также не бросит на произвол судьбы жителей города-спутника АЭС, которые мужественно держатся в оккупации", - говорится в сообщении.

Детали

Также есть информация, что оккупанты возле Новоукраинки устанавливают системы залпового огня "Град" вдоль берега Днепра - это происходит в непосредственной близости к Запорожской атомной электростанции.

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Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, что по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривен.