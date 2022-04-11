Російські окупанти завдали збитків Запорізькій АЕС на 18,3 млрд грн

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"Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень", — ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, ця сума складається з вартості таких пошкоджених об'єктів:



будівель та обладнання, які рашисти обстріляли під час штурму ЗАЕС, корпус навчально-тренувального центру відновленню не підлягає;



робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який обстріляли під час проходу колони загарбників поруч;



обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення було на території ЗАЕС.



Нагадаємо

Російські окупанти риють окопи біля Енергодара та встановлюють "Гради" вздовж берега Дніпра — поблизу Запорізької атомної електростанції.