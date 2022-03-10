Российские оккупанты, захватившие ЗАЭС, заминировали побережье водохранилища возле станции - Энергоатом

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"Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничит с атомной электростанцией", - сообщили в Энергоатоме.

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Также в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, вырабатываемую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. "На самом деле это физически невозможно сделать", - подчеркнули в компании.

Напомним

4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами.