Російські окупанти, які захопили ЗАЕС, замінували узбережжя водосховища біля станції - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу станції. Про це повідомили в Енергоатомі у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - повідомили в Енергоатомі.
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Також в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас. "Насправді це фізично неможливо зробити", - наголосили у компанії.
Нагадаємо
4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами.