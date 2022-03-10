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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти, які захопили ЗАЕС, замінували узбережжя водосховища біля станції - Енергоатом

Російські окупанти, які захопили ЗАЕС, замінували узбережжя водосховища біля станції - Енергоатом

Київ • УНН

 • 88575 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу станції. Про це повідомили в Енергоатомі у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - повідомили в Енергоатомі.

Доповнення

Також в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас. "Насправді це фізично неможливо зробити", - наголосили у компанії.

Нагадаємо

4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами.

Українські Національні Новини

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