Российские оккупанты похитили 12-летнюю девочку из блокадного Мариуполя - Офис Генпрокурора

Цитата

"По данным следствия, с начала войны ребенок находился в Мариуполе с отцом. 17 марта 2022 года из-за попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб. Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями. При попытке покинуть Мариуполь она получила ранения в результате взрыва мины. После этого ребенка похитили представители вооруженных сил рф и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса", - указали в Офисе Генпрокурора.

Детали

Об исчезновении девочки сообщил ее родной дедушка, который вынужденно проживает в Черновцах, добавили в прокуратуре.

Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Более 380 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии российской федерации. Из них 148 погибли и 232 ранены.