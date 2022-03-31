Російські окупанти викрали 12-річну дівчинку з блокадного Маріуполя - Офіс Генпрокурора

Цитата

"За даними слідства, від початку війни дитина перебувала у Маріуполі з батьком. 17 березня 2022 року через потрапляння бойового снаряда у їхній будинок чоловік загинув. Дівчинку намагалися евакуювати з міста разом з іншими місцевими жителями. При спробі покинути Маріуполь вона отримала поранення внаслідок вибуху міни. Після цього дитину викрали представники збройних сил РФ та вивезли на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Про зникнення дівчинки повідомив її рідний дідусь, який вимушено проживає у Чернівцях, додали у прокуратурі.

Чернівецькою обласною прокуратурою розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

Понад 380 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 148 загинуло та 232 поранено.