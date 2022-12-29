Российские оккупанты ударили по Днепропетровщине с РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты ударили из артиллерии и РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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“После обеда и к вечеру оккупационные войска рф обстреляли Никопольщину. Снаряды от тяжелой артиллерии и РСЗО прилетели в Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую общины. На счастье — без жертв. Масштабы повреждений уточняются. В других районах Днепропетровщины день выдался тихим”, — отметил он.
Напомним
Российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Днепропетровщину. Оккупанты направляли на гражданских тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.