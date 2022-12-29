Российские оккупанты ударили по Днепропетровщине с РСЗО

Цитата

“После обеда и к вечеру оккупационные войска рф обстреляли Никопольщину. Снаряды от тяжелой артиллерии и РСЗО прилетели в Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую общины. На счастье — без жертв. Масштабы повреждений уточняются. В других районах Днепропетровщины день выдался тихим”, — отметил он.

Напомним

Российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Днепропетровщину. Оккупанты направляли на гражданских тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.