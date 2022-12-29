Російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ

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“Пообіді та надвечір окупаційні війська рф обстріляли Нікопольщину. Снаряди від важкої артилерії і РСЗВ прилетіли до Нікополя, Покровської та Червоногригорівської громад. На щастя — без жертв. Масштаби пошкоджень уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини день видався тихим”, — зазначив він.

Нагадаємо

Російська армія у ніч проти 29 грудня атакувала Дніпропетровщину. Окупанти спрямовували на цивільних важку артилерію та дрони-камікадзе.