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Російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ

Російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ

Київ • УНН

 • 219835 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти вдарили з артилерії та РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Цитата

“Пообіді та надвечір окупаційні війська рф обстріляли Нікопольщину. Снаряди від важкої артилерії і РСЗВ прилетіли до Нікополя, Покровської та Червоногригорівської громад. На щастя — без жертв. Масштаби пошкоджень уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини день видався тихим”, — зазначив він.

Нагадаємо 

Російська армія у ніч проти 29 грудня атакувала Дніпропетровщину. Окупанти спрямовували на цивільних важку артилерію та дрони-камікадзе.

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