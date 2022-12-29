Дронами та артилерією: окупанти вночі атакували Нікопольський район

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Протиповітряна оборона України збила усі 5 “Shahed-136”.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач", — йдеться у повідомленні.

Минулося без постраждалих.

Додамо

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що російська армія у ніч проти 29 грудня атакувала Харківську енергетичну інфраструктуру 13 безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 11 із них.