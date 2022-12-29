Дронами та артилерією: окупанти вночі атакували Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російська армія у ніч проти 29 грудня атакувала Дніпропетровщину. Окупанти спрямовували на цивільних важку артилерію та дрони-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає УНН.
Деталі
Протиповітряна оборона України збила усі 5 “Shahed-136”.
"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач", — йдеться у повідомленні.
Минулося без постраждалих.
Додамо
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що російська армія у ніч проти 29 грудня атакувала Харківську енергетичну інфраструктуру 13 безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 11 із них.