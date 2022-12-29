Дронами и артиллерией: оккупанты ночью атаковали Никопольский район

Детали

Противовоздушная оборона Украины сбила все 5 “Shahed-136”.

"Никольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в сам Никополь и Марганецкую общину. Избита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач", — говорится в сообщении.

Прошло без пострадавших.

Добавим

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Харьковскую энергетическую инфраструктуру 13 беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 11 из них.