Дронами и артиллерией: оккупанты ночью атаковали Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты направляли на гражданскую тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Противовоздушная оборона Украины сбила все 5 “Shahed-136”.
"Никольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в сам Никополь и Марганецкую общину. Избита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач", — говорится в сообщении.
Прошло без пострадавших.
Добавим
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Харьковскую энергетическую инфраструктуру 13 беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 11 из них.