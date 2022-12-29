Росіяни вночі безпілотниками атакували енергетичну інфраструктуру Харкова

Деталі

Розпочалася 309 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Цитата

"Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА “Shahed-136”. 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо

Російська окупаційна армія в ніч проти 29 грудня обстріляла два села у передмісті Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.