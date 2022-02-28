Российские оккупанты обстреливают Чернигов. Произошел пожар вблизи Эпицентра

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"Враг нещадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел города Чернигов, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра", - говорится в сообщении.

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Ранее в Чернигове российские оккупанты попали в детский сад, жилой дом и магазин.



