Російські окупанти обстрілюють Чернігів. Сталася пожежа поблизу Епіцентру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські військові обстрілюють Чернігів, виникла пожежа поблизу торговельного центру "Епіцентр". Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин триває інтенсивний обстріл міста Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова. В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше у Чернігові російські окупанти влучили у дитячий садок, житловий будинок і магазин.