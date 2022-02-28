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Російські окупанти обстрілюють Чернігів. Сталася пожежа поблизу Епіцентру

Російські окупанти обстрілюють Чернігів. Сталася пожежа поблизу Епіцентру

Київ • УНН

 • 200633 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські військові обстрілюють Чернігів, виникла пожежа поблизу торговельного центру "Епіцентр". Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Цитата

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин триває інтенсивний обстріл міста Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова. В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше у Чернігові російські окупанти влучили у дитячий садок, житловий будинок і магазин.

Українські Національні Новини

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